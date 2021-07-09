新冠肺炎本土疫情趨緩，不過，台北市長柯文哲9日憂心地表示，家戶感染成為北市最大宗，怎麼處理還在想辦法，提醒民眾在家吃飯想辦法在空間、時間上隔開。此外，由於接下來1天要施打超過4萬人，北市首度把花博園區設置接種站。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，上周大規模普篩後，希望這周可以有效減少確診數，但還在努力，後來發現北市社區感染的個案不多，若把市場感染扣掉，最大宗就是家戶感染，廣義的家戶感染，就是只要住在一起或內部群聚在一起都有可能發生，社區在外感染的情況不多，常常是一個進來就全家感染，不一定是有親戚關係，就是住在一起的人。

他發現，自主封城大家宅在家裡，家戶感染成為北市感染最大宗，怎麼處理還在想辦法，不過，回到家裡從頭到尾戴口罩也不實際，特別是吃飯時是最危險的，吃飯要想辦法在空間、時間上隔開。

柯文哲說，上周大量普篩後抓了一大堆無症狀黑數出來，只要抓到1個就要匡列、隔離，過去幾天居家隔離人數趨於平緩，隔離人數在1000人上下維持了1周左右。

此外，北市疫苗目前開放65歲以上民眾、55歲以上原住民網路預約，柯文哲強調，這批總預約人數為14.4萬，已有11萬人預約，由於1天要施打超過4萬人，所以啟動花博員區設置接種站，場地夠大可開出18線同步施打疫苗，今早開放預約，才5分鐘就有1.7萬人完成。