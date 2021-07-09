頭份市公所完成後花園步道整建迎接微解封。

通往信德國小捷徑入口的裝置景觀，則以當地特產東方美人茶為主題。（謝明俊攝）

「信德小路」是許多就讀信德國小學生每天必經之路。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠9日實勘完工後的「信德小路」。（謝明俊攝）

「信德小路」跨越小橋登上階梯後，就抵達信德國小。（謝明俊攝）

老崎伯公旁的裝置藝術則以製茶過程為主題。（謝明俊攝）

中央宣布微解封，各地風景區都有條件開放民眾休憩，頭份市公所歷經3年2個階段將「頭份後花園」裡的老崎茶道沿線步道、景點全面翻修，日前已全部完工，恰好迎接微解封到來，其中1條位在流東里的「信德小路」隱藏在靜謐的菜園、埤塘間，是當地住民小時上學必經的捷徑，讓許多市民流連其間回憶童趣。

頭份市興隆、流東及珊湖里至今仍保有純樸的農野景觀，加上茶園遍布，向來被視為頭份後花園，許多市民每日健行休憩，或是假日踏青，都喜歡到此享受幽閑寧靜的鄉野生活，頭份市長羅雪珠上任後，持續向中央爭取經費改善當地步道、裝置景觀、休憩設施。

頭份市公所自2017年規畫頭份後花園「花現美人」計畫，第1期工程涵括了打造日新茶園、流東步道景觀更新、僑善國小後校門圍牆景觀重建等，共有6個工區依序完成後，接下來再以流東里的舊老崎茶道為主幹，整建沿線景觀及步道，讓民眾來此休憩時有煥然一新的視覺享受。

老崎茶道是串連舊時流東里各茶園及茶廠的重要動線，是早年運送茶葉的路徑，可以串連頭份後花園各區域的出入口，其中有1條支線步道，是由信德國小旁直接穿越山谷抵達對岸山頭聚落的捷徑，這是當年許多學子們上下學的必經之路，全長雖僅4百公尺，但兩側都是菜園及埤塘，是許多當地學子們童年時的回憶，頭份市公所特別將捷徑步道重新整修，命為「信德小路」讓民眾前來漫遊時，可以一享童時趣味。

頭份市長羅雪珠指出，流東和珊湖里最著名特產，就是東方美人茶和蜂蜜，所以在整建老崎茶道以及「信德小路」時，就以這兩項特產當做裝置景觀的主題，加上老崎伯公、楓林吊橋等景點改善，讓外來遊客一看就了解當地的特色，更能增進地區人文產業發展。