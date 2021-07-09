女星林家璜的刺青師老公Dust Wu（胡仔），出軌香港混血女星蔡宛珊（Sarika），日前她在節目中提到這段往事，還是忍不住眼眶泛紅，指出Dust Wu不僅對她不聞不問，還棄女兒於不顧，導致女兒留下很大的陰影，曾因為在公園想加入其他父女同樂，因此遭拒絕，當場想起自己「沒有爸爸」嚎啕大哭。

林家璜在節目《大尋寶家》透露，前夫出軌的日子裡，正好香港內部爆發政治性抗爭，又碰上新冠疫情迅速擴散，當時女兒面臨到就學問題，她便決定先將孩子帶來台灣生活，沒想到前夫立刻就被親人抓包偷吃，「我表姐就在餐廳遇到我先生牽了一個女生」。

當時前夫還向表姐謊稱，林家璜早就知道出軌一事，2人離婚後，前夫便光明正大和蔡宛珊交往，至今都沒有打電話來關心過女兒，導致女兒每次想起爸爸都忍不住熱淚盈眶，她也只能找藉口安慰，「爸爸去國外，剛好沒訊號」，然而某次她帶女兒去公園玩，看到一對父女在玩樂便想加入，對方小女孩卻大喊：「他是我爸爸，不是妳爸爸。」

林家璜透露當下女兒忍不住爆哭，她感到十分心疼。（圖／翻攝自大尋寶家YouTube）

林家璜的女兒當場心碎，忍不住淚崩，讓她十分心疼，「女兒沒有爸爸這一塊，讓我對她很內疚，可是我必須要很堅強，因為如果媽媽都脆弱的話，孩子就脆弱」， 然而她相信為母則強，將生活都排滿工作，也依靠著信仰才逐漸走出失婚悲傷，如今她將所有資源都投注在女兒身上，只希望孩子可以幸福生活。