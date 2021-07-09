張鈞甯因為拍攝電視劇《痞子英雄》認識好友陳意涵，兩人還相約去菲律賓長灘島裸泳慶祝30歲生日，是演藝圈出了名的好姊妹。張鈞甯昨(8)找陳意涵直播為新戲《不說再見》宣傳，反被好友大爆「喜歡帥哥」，陳意涵更坦言曾想把張鈞甯、阮經天湊成對，讓阮經天聞言直呼別鬧了！

張鈞甯找來演藝圈好友陳意涵、阮經天一起直播宣傳新戲，3人難得齊聚一堂越來越嗨，陳意涵更坦言曾有一陣子，想把張鈞甯、阮經天湊成對，讓阮經天聞言瞬間瞪大眼不敢相信，直呼：「別鬧了謝謝！」

陳意涵昨日直播表示曾想把好友張鈞甯、阮經天湊成對。(取自張鈞甯微博)

阮經天身旁好友更突然插話問：「鈞甯，妳什麼時候要結婚？」現年38歲的張鈞甯想了想，表示最好的話是在40歲啦，還大爆阮經天媽媽曾幫兒子算過命，稱阮經天要到46歲才會結婚。

張鈞甯更開玩笑說：「我本來想說我們倆湊一對一起明年(結婚)好了，但是因為他要等到46歲，所以我就想算了，我就沒有要在一起。」張鈞甯還隔空向阮經天遞出橄欖枝，若她40歲沒結婚，阮經天46歲也單身，「不然我們50歲就約一約啦。」

張鈞甯一席話也讓阮經天差點招架不住，只能大打模糊仗，表示兩人若50歲還單身，可以一起去給已結婚生子的陳意涵照顧。