國立台灣美術館配合13日起微解封，將採預約入場、並要求民眾都必須實聯制。(國美館提供／林欣儀台中傳真)

中央流行疫情指揮中心宣布部分場域將「微解封」，配合13日起可有條件鬆綁，國立台灣美術館抓緊時間、重新檢視相關防疫措施，將採提前預約登記方式入場；國立科學博物館也以預約方式開放，每梯次進場人數限制100人、參觀時間以2小時為限。

國立台灣美術館今天宣布將從13日開始、開放民眾以電話及網路預約參觀，每天開放時段為9至11點、11至13點與13至15點、15至17點。但配合台中市政府不開放餐廳內用的規定，包括春水堂、古典玫瑰園等餐飲空間，以及資料中心、互動體驗空間或裝置仍暫不開放。

國美館館長梁永斐今天在館內再次巡查，他表示，為確保微解封後，相關防疫措施能做到安全無死角，將依照中央流行疫情指揮中心與文化部規範的「藝文場館防疫管理措施」確實執行，同時依照展館內實際狀況進行做滾動式檢討、修正。

國美館強調，開放參觀後將落實環境清消、採單一出入口進出與參觀動線指引，藉以維持民眾保持1.5公尺社交距離與容留人數，每梯次不超過100人為原則，也呼籲民眾遵照規定確實戴口罩、量體溫及保持社交距離。

梁永斐說，國美館上半年舉辦的「海外存珍─順天美術館藏品歸鄉展」、「進步時代─臺中文協百年的美術力」及「影像之後─湯姆斯．魯夫1989-2020攝影作品展」都頗受好評，卻因疫情影響、目前以卸展，現在館內正籌備下半年陸續要登場的「藍皓倫、盧卡˙博納科爾西：9663」、「110年全國美術展」等展覽，期待微解封後讓民眾感受藝文之美。

國立自然科學博物館表示，將從11日起開放網路受理民眾預約微解封後參觀，13日起開放科博館本館、921地震教育園區及鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區，但每梯次限制最多100人進入、可參觀時間為2小時，每梯次參觀時間結束後會先閉館清消，之後再開放下一梯次進場。