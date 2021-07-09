數字(5287)6月營收1.23億元，年減少4％；第2季營收為4.01億元，年增率5％，創歷史同期新高；上半年累計合併營收7.92億元，年增率7％，亦為歷年同期新高。

數字表示，台灣第三級疫情警戒持續延長，其中8591寶物6月營收月增近3成，主要居家防疫時間大幅增加，帶動線上遊戲交易成長；8891汽車交易持續提供海量汽車資訊及影音等多元化內容，維持網路刊登量穩健，8891汽車交易6月營收較去年同期成長8％。

疫情期間，數字科技旗下591房屋、8891汽車、518熊班、Tasker出任務及結婚吧共五大站台，分別推出不同的優惠刊登方案，包含自動免費延長刊登套餐天數、贈送徵才方案最高30天優惠等，提高用戶黏著度。

展望後市，因新冠肺炎加速全球數位轉型，數字目前以壯大台灣資訊服務市場版圖為先，透過垂直與橫向發展模式，期許用網路改變生活，除591、8891與8591等高市佔率站台，亦積極強化518熊班、小雞上工、Tasker出任務及結婚吧等站台曝光，擴大市場佔有率。