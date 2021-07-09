《櫃買市場》巨有科技送件申請上興櫃 16:492021/07/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巨有科技(8227)送件申請上興櫃。 巨有科技成立於80年8月，主要產品為ASIC產品、委託設計NRE、智財元件及其他服務，董事長兼總經理為賴志賢，目前股本為3.31億元，109年合併營收為3.76億元，稅後虧損為2651萬元，每股淨損為0.8元。 《電腦設備》凌華6月、Q2營收齊雙升 H2審慎樂觀 《電腦設備》宏碁6月營收逾300億元 7年來新高 #巨有科技 #興櫃 #ASIC #NRE #智財元件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》營運拚逐季回升 振樺電放量勁揚 11:432021/07/09 財經 《電子零件》邑昇6月營收續登峰 全年展望樂觀 12:342021/07/09 財經 《半導體》5G NR毫米波ASIC有斬獲 智原嗨漲 10:012021/07/09 財經 《基金》搶占電動車關鍵技術 中國科技型ETF有亮點 14:332021/07/09 財經 《國際產業》印尼10餘年首見 Bukalapak電商IPO估吸11億美元 14:332021/07/09 財經 《電腦設備》宏碁決配息1.5元 積極多元發展 10:522021/07/09 財經 巨有科技9日申請登錄興櫃股票 15:392021/07/09 財經 《航運股》長榮6月、Q2、H1營收齊創高 08:022021/07/09 財經 台股逆轉勝 再寫六大驚奇 04:102021/07/09 財經要聞 餐飲盼回溫 高雄業者優惠搶客 04:102021/07/09 地方新聞 《熱門族群》美壓制運價 法人：市場就是缺 航商獲利衝擊有限 12:342021/07/09 財經 財經熱門新聞 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 全球航運股血腥崩跌：是拜登殺的 專家：美國恐自食惡果 - 要聞 萬海EPS輸給陽明、長榮 股價竟貴了100元憑什麼？ - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 兆元振興方案加碼推出2.0？ 財政部：還要再研究 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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