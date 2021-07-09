巨有科技(8227)送件申請上興櫃。

巨有科技成立於80年8月，主要產品為ASIC產品、委託設計NRE、智財元件及其他服務，董事長兼總經理為賴志賢，目前股本為3.31億元，109年合併營收為3.76億元，稅後虧損為2651萬元，每股淨損為0.8元。

《電腦設備》凌華6月、Q2營收齊雙升 H2審慎樂觀
《電腦設備》宏碁6月營收逾300億元 7年來新高
#巨有科技 #興櫃 #ASIC #NRE #智財元件