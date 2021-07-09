汽車零組件廠和大(1536)、劍麟(2228)6月營收持續回溫，和大營收達到5.16億元，年增46.26％；劍麟6月營收為2.98億元，年增84.8％；另外，廣華-KY(1338)6月營收5.7億元，年增5.04％。

和大上半年營收為32.49億元，年增48.68％，公司指出，雖然6月受到國際車廠車用晶片供應問題而遞延出貨，加上缺工、缺料、缺櫃等因素尚未改善，導致6月營收較上月減少，但客戶需求優於預期，下半年可望受惠歐、美解封，車市銷量回升，晶片缺貨問題可望趨緩，帶動客戶拉貨力道，原料調漲、運費漲價、匯率波動等因素影響，已與客戶達成協議進行調整貿易條件及售價調漲，公司對下年度營運保持樂觀。

和大繼嘉義大埔美三廠下半年機台陸續到位，預計先啟動4條自動化AI智能產線，以因應客戶往後新訂單挹注，為了超前佈署擴增產能，和大另已標購嘉義大埔美園區土地約5500坪建廠土地，新廠目前規劃主要客戶將用於電動車減速傳動機構及真空熱處理加工作業，公司持績看好未來電動車需求，可為未來營運注入成長動能。

劍麟上半年營收18.67億元，年增27.42％。由於新車銷售市場在後疫情時期持續增溫，且平均每車安全配件規格及數量滲透率提升，該公司汽車事業部的產能稼動率回升。受到整車廠晶片供給短缺，近期營收受到小幅影響，目前評估供給短缺的不利因素，有望在下半年逐步恢復。

廣華上半年營收33.44億元，年增41.42％。新能源乘用車銷量成長趨勢不變，廣華也朝向新環保、輕量化、智能化等內飾件技術開發設計，日前多款轉印件及新產品已獲自主品牌車廠採用，隨著晶片缺貨緩解，力拚第3季淡季不淡。