繼前一日大盤重挫後，投資人進場低接，周五歐洲股市反彈走高。

歐洲及全球前二大經濟體美國和中國最新公布的經濟數據不如預期，加上Delta新冠變種病毒肆虐全球，引發對經濟復甦恐已到頂的擔憂，周四歐洲股市重挫，創下近兩個月來最大單日跌幅。

周五早盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.8%，報455.22點，收復前一日重挫1.72%的部分失土。汽車和礦業等本周受挫的類股，反彈最為強勁。

儘管目前歐股反彈，但在新冠病毒確診數再度激增後，尤其是在亞洲地區，以及資金從風險資產轉向避險債市，本周泛歐STOXX 600指數估將收跌0.4%。

對於從其他國家入境且已完成疫苖接種的旅客，英國擬在未來幾周內取消檢疫隔離措施，英國航空母公司IAG、易捷（easyJet）和瑞安航空（Ryanair）同步走高。

法國飛機製造商空巴上半年交機量大幅成長52%，激勵股價上漲2.5%。

獲高盛調升評級至「買進」，英國精品集團Burberry漲 2.7%，其義大利同業Salvatore Ferragamo遭高盛調降評級至「賣出」，股價下跌1.0%。

在主要市場方面，英國FTSE指數目前上漲0.6%，德國DAX指數漲0.66%，法國CAC 40指數漲1.16% ，義大利FTSE MIB指數漲0.7%。