繼前一日大盤重挫後，投資人進場低接，周五歐洲股市反彈走高。
歐洲及全球前二大經濟體美國和中國最新公布的經濟數據不如預期，加上Delta新冠變種病毒肆虐全球，引發對經濟復甦恐已到頂的擔憂，周四歐洲股市重挫，創下近兩個月來最大單日跌幅。
周五早盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.8%，報455.22點，收復前一日重挫1.72%的部分失土。汽車和礦業等本周受挫的類股，反彈最為強勁。
儘管目前歐股反彈，但在新冠病毒確診數再度激增後，尤其是在亞洲地區，以及資金從風險資產轉向避險債市，本周泛歐STOXX 600指數估將收跌0.4%。
對於從其他國家入境且已完成疫苖接種的旅客，英國擬在未來幾周內取消檢疫隔離措施，英國航空母公司IAG、易捷（easyJet）和瑞安航空（Ryanair）同步走高。
法國飛機製造商空巴上半年交機量大幅成長52%，激勵股價上漲2.5%。
獲高盛調升評級至「買進」，英國精品集團Burberry漲 2.7%，其義大利同業Salvatore Ferragamo遭高盛調降評級至「賣出」，股價下跌1.0%。
在主要市場方面，英國FTSE指數目前上漲0.6%，德國DAX指數漲0.66%，法國CAC 40指數漲1.16% ，義大利FTSE MIB指數漲0.7%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。