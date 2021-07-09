NB代工大廠廣達（2382）公布今年6月營收903.89億元，月增6.3%，單月營收重新站上900億大關，儘管第2季持續面臨零組件缺貨，但筆電仍維持1900萬台出貨高檔水準，創下單季同期新高紀錄。而仁寶（2324）6月營收914.4億元，月增14%，2Q累計出貨1300萬台。

廣達累計今年上半年營收5292.31億元，年增14.9%；仁寶累計上半年營收5309.84億元，年增19%。廣達Chromebook出貨占比較高，因此微幅拉低營收。

廣達6月出貨670萬台，較上月增長50萬台，累計第2季筆電出貨1900萬台，與上季持平，累計今年上半年筆電出貨3800萬台。而仁寶6月出貨480萬台，較上月增加100萬台，累計上半年出貨2610萬台，較去年同期增加570萬台。

展望第3季，廣達認為，筆電需求仍暢旺，零組件缺貨問題持續；而在伺服器方面，下半年進入伺服器傳統出貨旺季，成長可期。仁寶認為，終端需求仍在，但缺料缺櫃情形依然有挑戰。