三級警戒持續至7月26日，民進黨正國會立委昨天表示，7月電價維持取消夏季電價、油價凍漲，讓人民在最基本的民生需求上，普遍感受到政府對民眾配合防疫的感謝。但中油及台電回應讓正國會立委覺得「太官僚」，今再度發聲明強調，要苦民所苦。

中油在回應立委油價部分指出，油價部分 為避免國內油價受國際波動而急漲，已設有「緩漲機制」，若95無鉛汽油每公升漲至30至32.4元，中油將吸收25％漲幅；漲至32.5元至34.9元時，將吸收50％漲幅；漲至35元以上時，將吸收75％漲幅，讓油價平穩。

電價部分，台電回應，將就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及7月疫情後續發展等3方面，進行整體評估分析。取消夏季電價部分，目前尚在研議中。

不過中油及台電回應，正國會立委認為太官僚，吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應今再聯合發聲明指出，電價部分，實施夏季電價的用意，是以價格差異引導民眾節電，降低用電尖峰負載。然三級警戒延長之後，民眾開始分流、居家辦公，配合防疫的作為下，不應讓夏季電價成為民眾額外負擔。因此我們呼籲，在用電無虞的前提下，台電7月應維持取消夏季電價。

油價部分，中油回應已設有「緩漲機制」，但此緩漲機制，是95無鉛汽油漲至30元以上才吸收部分漲幅，這仍有許多不足之處。台灣目前情況特殊，經濟活動改變，一般民眾用車需求用途為必要之通勤、基本必需品的出門採買，因此我們認為應有更積極的作法，即刻凍漲油價（95無鉛汽油每公升29.7元），讓人民有感。

三級警戒延長至7月26日，代表7月至少有八成以上的天數，民眾仍處於不便之中。行政機關應有更積極且主動的政策，讓民眾感受到政府和人民站在一起。