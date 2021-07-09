Garmin林口廠1員工確診，桃園市長鄭文燦呼籲疫調資訊要充分分享。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

Garmin林口廠1員工確診，桃園市長鄭文燦9日疫情說明先批台北市發現1婦人確診後並未匡列丈夫，其丈夫到新竹縣工作確診，才緊急匡列職場同事。丈夫又傳給3同事，1同事傳染給在Garmin林口廠上班、住新北的女兒。鄭文燦也說，桃園市衛生局7月7日中午就入廠採檢，但晚上才接獲新北市衛生局通知確診，呼籲要充分分享疫調資訊。

鄭文燦表示，Garmin員工確診的源頭，是北市案例確診，但是他丈夫未被匡列，他繼續到新竹縣上班，在新竹確診，當時匡列9人居家隔離。因竹縣和桃園對疫調交換資訊，該丈夫的1同事在居家隔離期間有症狀，就醫採檢確診。衛生局也緊急匡列他住桃園的同事、家人，因部分家人住新北，也將居家隔離個案轉交給新北市，後來同事住新北的女兒，也就是在Garmin上班的員工確診。

鄭文燦也說，該員工住在新北，屬於新北案例，7月7日桃園市衛生局緊急中午入廠採檢532人，目前PCR都是陰性，但桃園市衛生局一直到7月7日晚間才接獲新北市衛生局通知個案。鄭文燦也說，任何個案都會有跨縣市足跡，一定要充分分享疫調資訊。

據了解，7月7日早上桃園市衛生局聽聞龜山有工業區員工確診，隨即詢問，並發現是Garmin林口廠有員工確診，趕緊入廠採檢。

鄭文燦表示，Garmin員工確診的來源是台北市到新竹縣，再回來到新北跟桃園，是跨縣市移動案子，不過桃園仍把疫調做好，將來也會用這態度處理疫調，再把資訊給其他縣市。