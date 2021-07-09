台北市長柯文哲。（北市府提供）

中央流行疫情指揮中心昨日宣布將進行微解封，但各項標準引發民眾質疑，各縣市作法也出現一國多制。台北市長柯文哲表示，台灣已成為一日生活圈，各縣市出現不同管制層級很「不切實際」，特別是首都生活圈，管制絕對不能差太多。

柯文哲坦言，解封問題的確複雜，因為牽涉各行各業，所以中央公布原則後，再由地方確認施行細節，從日本東京發布第4次緊急事態宣言來看，表示前面已經解封3次，在加強管制、放鬆中輪迴，只要一放鬆隨時有疫情復發的可能，原則上還是謹慎、分階段慢慢放開比較好。

他也重申北市解封的3大原則，第一是脫下口罩群聚吃飯的放最後，第二是民生經濟有關的場所可先解封，但要有配套措施，比如說分流、分艙、降載及打疫苗，所謂的新常態就是考慮合理風險再去做，北市還是秉持科學原則再逐一整理。

不過，由於多個縣市「逆時中」不開放餐廳內用，是否會怕北市民眾跑去其他縣市內用？柯昨說，自從高鐵出現之後，台灣儼然成為一日生活圈，每縣市出現不同管制層級相當不切實際，特別是首都生活圈，管制更不能差太多，大家的管制程度應該接近。

柯認為，現階段吃飯群聚擺最後，雖然這對餐廳、夜市是很大傷害，但之後再來想辦法補償。柯也舉台大在SARS期間急診處停擺的個案為例，後來才發現是休息吃飯時感染，濱江市場也是如此，畢竟新冠肺炎是飛沫傳染，所以脫下口罩的行為要擺最後。