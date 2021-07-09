隨著市場預期美國聯準會(Fed)今年最快秋季就會調整貨幣政策，資金開始緊縮，並開始從風險資產流出，10年期美債殖利率近期跌至2月底以來新低、來到1.296%，是否通膨再交易(reflation trade)，也就是交易追蹤與殖利率變化關係密切的行業，包括金融業、能源業等的方式走到尾聲，專家表示，可能與部分避險基金補回空單有關。

過去幾周標普500指數屢創新高，主要跟受惠於通膨再交易的板塊資金輪動到今年表現落後的以科技股為主的成長股，過去10年受惠於生產力成長，科技產業迎來爆發性成長，但隨著疫情衝擊、經濟見到復甦跡象，今年以來科技股表現不如去年兇猛，反而由能源股、金融股、工業股組成的道瓊工業平均指數引領漲勢，但在近期似乎發生轉變，以中小型股為主的羅素1000價值股指數（Russell 1000 value index）從6月初高點回檔2%。

據路透報導，某個歐洲銀行交易員指出，10年期美債殖利率跌破1.4%，才會觸發以上交易模式，因為有許多避險基金將通膨再交易相關標的停損單設在這個水位，美債殖利率50日、100日移動平均出現死亡交叉(短均線往下摜破長均線)，趨勢指出美債殖利率可能繼續往下，觸發了補回空單的條件。

至於通膨是否已經回落，摩根大通、貝萊德以及摩根士丹利財富管理公司都表示，通膨再交易的前景仍不變，全球經濟仍在強勁復甦，高盛則是對此認為，較低的美債殖利率有助於風險資產、尤其是成長股成長。