莫德納疫苗預估剩餘7434劑，即日起開放尚未接種75歲以上長者和65至69歲領有健保重大傷病卡者預約登記。（彰化縣衛生局提供）

中央提撥莫德納疫苗安排接種到67歲。（彰化縣衛生局提供）

配合中央開放登記施打意願。（彰化縣衛生局提供）

配合中央開放登記施打意願。（彰化縣衛生局提供）

彰化留住嘉玲了，隔離人數僅剩32人，完成篩檢人數已達7萬755人。為減少隱形傳染鏈，彰化縣衛生局率全國之先，即日起確診個案之接觸者，經居家隔離14天期滿者，提供疫苗施打，將回溯至已居家隔離期滿，或目前仍在居家隔離之個案，共3003人，由彰化縣衛生局主動通知施打。

中央撥發彰化縣莫德納疫苗累計10萬4360劑，75歲至84歲已施打2萬6448人，67至74歲符合接種資格8萬2581人，都陸續安排接種，預計至13日全部施打完畢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這批莫德納疫苗預估剩7434劑，即日起開放尚未接種75歲以上長者和65至69歲領有健保重大傷病卡者預約登記。

中央已公布下一批疫苗，將採預約制撥發各縣市支疫苗，將以預約數量配送，只要在民國60年（含）以前出生者，與第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，都可以先上網登記意願。

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