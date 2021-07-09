美股9日四大指數全面下挫，標普500指數和那斯達克指數皆從歷史新高回落，美債殖利率亦降至2月以來的低點，CNBC當家主持人克萊姆對此大力抨擊各國領袖，表示因為他們無法有效控制新冠變種病毒的蔓延，導致市場拋售潮。

克萊姆將股市下跌的原因，歸咎於全球Delta變種病毒擴散，「這次市場的拋售潮，全球各國領袖難辭其咎，因為防堵變種病毒失敗了」，儘管美國在疫苗接種的效率遠高於大部分的國家，但當疫苗接種流程採「民眾自發性施打」的情況，我們就搞砸了。

克萊姆指出，美國食品藥物管理局（FDA）迄今仍尚未完全批准莫德納、輝瑞和嬌生等三種疫苗許可，僅批准緊急授權使用（EUA）；輝瑞5月向FDA提交批准申請，莫德納則是於6月提交申請。

克萊姆稱，或許許多人認為這是一個考量技術安全性的問題，但這樣導致許多美國人不信任疫苗，但少了FDA正式批准，美國人的接種率仍然難以上升，「FDA應該要為他們的行為負起責任」。

隨著新冠變種病毒橫行，美國疫苗接種速度放緩，克萊姆認為，在不以利誘或強制民眾的情況下，疫苗接種率將難以提升；若透過強制人民接種疫苗來防堵變種病毒的蔓延，我相信美債殖利率和股市將會回升，但遺憾的是，美國不可能這麼做。