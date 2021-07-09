以北美市場為主的餐具廠嘉威生活（3557）6月營收2.68億，較去年同期成長8.18％，累計上半年營收為24.93億較去年同期成長7.3％。嘉威指出，傳統第二、三季是嘉威生活的營收淡季，唯今年第二季營收達10.18億較去年同期成長24.23％，顯示淡季不淡。

嘉威生活分析，除了增加淡季營運動能，本為提升經營績效的主要策略，另外就是美國解封持續追貨帶動，使得今年第二季的營收佔上半年營收比重來到41％，去年同期為35％，符合發展預期。

嘉威指出，近期出爐的美國總體經濟數字正面居多，特別在零售通路方面，6月全美零售聯合會（NRF）認為，美國解封後，消費者支出將有強勁表現，估計美國2021年零售額成長率可達兩位數，嘉威是典型的美國內需概念股，過去一年雖有美元貶值近7％造成對營收成長的不利因素，但整體而言，上半年度的營收成長表現仍優於整體市場的變動情形。

至於近期中國封港造成物流緊張的現象已逐步緩解中，封港對嘉威的影響程度相對較小，主要是因為嘉威的主力客戶群大多為美國大型通路商，大型通路商採購規模高，對物流業者的洽商能力亦高，在主要客戶協助下，嘉威相對能夠爭取跟確保物流的資源。

居望第三季緊接著進入節慶產品（Seasonal）為主的出貨時間，今年返校潮（Back to school）及聖誕購物季的買氣看好，帶動美國通路客戶的鋪貨需求。而廚具品牌prepara，在嘉威工廠端與業務端的資源整合下，開發新產品系列陸續進入量產，第三季將開始鋪貨，同步進入沃爾瑪、好市多及Target百貨。