王品集團公布6月兩岸合併營收8.7億元，年減28.24%，今年上半累計營收83.8億元、年增30.19%。展望後市，大陸疫情持穩，疫情較嚴峻的廣東省也解除餐飲內用限制，帶動市場持續復甦，逐步回歸疫情前消費水平，台灣雖啟動微解封，但地方與中央不同調，多數縣市仍禁內用，預估市場回溫仍需一段時日。

王品台灣事業群6月營收3.6億元、年減56.22%，因三級警戒全台餐廳禁內用，僅能仰賴外帶外送、冷凍食品、電商收入支撐。大陸事業群6月營收5.1億元，年增32.51%，顯示大陸疫情受控，市場景氣已在復甦。

疫情爆發以來，王品積極布局外帶外送服務、冷凍常溫食品市場、自有電商等銷售渠道，提前布局，5月中疫情爆發，外送業績逐周成長，更導入外帶點餐系統inline，消費者可以提前預訂餐點、到店即取，節省等待時間並降低接觸風險，帶動訂單量周周成長5成，外帶業績佔比已超過外送，成為2021年餐飲市場新趨勢。

王品觀察外帶外送營業額排行，「享鴨」板橋、忠孝東、台中公益店包辦前3名，顯示在疫情期間，「烤鴨」這種烹調有難度、無法在家中複製的美味，頗受消費者歡迎，加上中式料理更適合家庭享用，挹注品牌業績成長。此外，分析集團外送前20大熱門品項，發現消費者熱愛鍋物料理，尤其是200-250元的個人即食鍋物，包含「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI快煮鍋」共有8款鍋物上榜，占比高達4成。

王品子公司萬鮮持續研發新品進軍零售通路，6月將「舒果」、「原燒」招牌醬料商品化，推出適合搭配沙拉的「和風芥末醬」、「蜂蜜檸檬醬」，增加燒肉風味的「鮮甜水果燒肉醬」、「濃口味噌燒肉醬」4款醬料。王品至今已推出約30款商品上架全聯、家樂福、全家等通路，範圍涵蓋冷凍常溫鍋底、冷凍丸餃、麵條、冰沙飲品、調味醬料等，穩定發展集團第二條成長曲線。

因應民眾自煮頻率提升，自有電商「王品瘋美食購物網」營業額、訂單量持續成長，除增加產能供給外，也積極推新品項，包含近期最夯的「蔬果箱」、各式組合商品如：火鍋經典組，內含熱銷的「青花驕」麻辣鍋底、「石二鍋」丸子三兄弟、生鮮肉品等食材，方便消費者一站購足。