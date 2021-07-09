慧智基因（6615）自結六月合併營收4527萬元，第二季合併營收1.33億元，創下單季歷史新高。總經理洪加政表示，試管嬰兒擴大補助政策正式上路，人工生殖相關檢測需求看漲，該公司今年初推出的非侵入性胚胎著床前染色體篩檢（niPGS）銷售可望受惠，未來營運樂觀。

慧智累計上半年營收達2.58億元，較去年同期增長6.46％。

據內政部統計，去年台灣人口首度呈現負成長，且僅約12萬對新人結婚，創下11年來新低，今年1月單月新生兒總數更首次跌破萬人。

為解決少子化問題，擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，7月1日正式上路，預計每年將有2.3~2.8萬對夫妻受益，而根據衛福部國健署公布的「人工生殖施行結果分析報告」顯示，人工生殖新生兒數已於2018年突破萬人，約占總新生兒的18分之一，試管嬰兒的需求在補助方案推出後將會進一步攀升。

洪加政表示，現行法令規定實施人工生殖最多可植入四顆胚胎，但此次補助政策限制35歲以下孕婦僅可植入一顆胚胎，36~44歲的孕婦可植入兩顆胚胎，孕婦對於植入胚胎之健康狀況會更加重視。胚胎著床前染色體篩檢可協助找出健康之胚胎細胞，提高試管嬰兒之成功率。