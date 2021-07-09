美國2020年新船銷售創下13年高峰，受惠美國遊艇熱，東哥遊艇（8478）今年上半年合併營收衝高到23.7億元，除了年增15.8％，更創下歷年來的同期新高紀錄，由於高獨立性的遊艇水上休閒活動，持續受到消費者青睞，因此，今年全年遊艇需求將持續強勁。

東哥遊艇9日公告6月營收近10.2億元，累計1到6月營收為23.7億元，比去年同期大幅成長15.8％，並創下同期歷史新高紀錄。

東哥9日指出，根據美國船舶製造商協會（NMMA）的統計資料顯示，美國2020年新船銷售，創下13年高峰，此外，超過40萬首購族，踏入遊艇休憩產業，為產業注入新活水、帶動遊艇需求。

東哥說，即使美國多數民眾已接種新冠疫苗，今年因為陸續出現的變種病毒，造成各地解封的不確定性，人們群聚的恐懼心態，仍會持續，高獨立性的遊艇水上休閒活動，將持續受到消費者青睞，因此，2021年全年的遊艇需求持續強勁。

東哥表示，該公司自製大型豪華遊艇，在美國市場位居領先地位，目前在手訂單也創下新高，凸顯市場買氣暢旺，加上小港廠今年年底開始產出，可進一步推升未來成長動能。