無塵室及機電系統整合工程廠商-聖暉（5536）集團9日公布6月合併營收達18.48億元，創歷年同期次高水準，年成長34％；由於持續受惠台灣、東南亞地區主要客戶訂單認列需求暢旺，帶動第二季合併營收達54.44億元，刷新歷史單季新高，年成長達41％。

聖暉表示，第二季營收繳出歷年單季新高，主要持續受惠台灣、東南亞地區增設新廠及擴產計畫，帶動無塵室及機電系統整合工程施作進度認列暢旺，加上中國、台灣高科技製程設備出貨及工程服務訂單回升，以及旗下子公司朋億（6613）併購銳澤之效益，進一步推升集團整體營收規模持續放大，第二季其他（含東南亞）地區銷售成長，占比攀升至1成以上，挹注集團整體營運保持強勁成長動能。

聖暉指出，觀察全球晶片需求與晶圓代工供需缺口持續加劇，掀起國際主要知名半導體廠商皆紛紛加大投入擴建計畫，而半導體產業近年來佔聖暉營收比重已超過50％。看好全球半導體主要大廠持續投入資本支出計畫，全球供應鏈重組趨勢明確，聖暉目前整體在手工程案量已創歷年新高水位，高訂單能見度，可望持續創造未來中長期營運表現。

展望第三季，聖暉表示，持審慎樂觀看法，也將持續關注台灣及東南亞疫情對工程施作進度影響與及時因應；同時持續深化多工種、多區域、多產業等三大營運策略，穩定一條龍專案工程技術能力，以期擴大集團整體營運動能。