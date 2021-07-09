台南市政府8日增設新營、善化、安平等3區大型接種站，並全面開放設籍台南市65歲以上長者和55歲以上原住民，透過公所專線和「台南打疫苗」登記。市府9日再宣布加開10日善化慈濟堂、11日慈濟高中大型接種站，以及10、11日佳里奇美醫院共4500個登記名額，預計本周末全市的大型接種站將能達成1萬2人500人接種。

市長黃偉哲表示，為提升台南65歲以上長輩第一劑COVID-19疫苗接種涵蓋率，市府成功向中央爭取到更多疫苗，將在未來3天以大型接種站登記制策略，快速施打完畢。

鑑於9日慈濟高中大型接種站的2500個名額僅8小時即登記完畢，11日將於慈濟高中再加開1場，以滿足民眾需求。另外，市府也邀請佳里奇美醫院共同於10、11日各開1場500人門診協助接種；善化慈濟堂10日下午也將再提供1000個名額讓民眾登記。

市府研考會主委戴偉峻說，「台南打疫苗」好友人數於9日下午2時30分已達5萬5602人；同時，8日開放的慈濟高中、新營體育場等2場大型接種站的所有名額，也在不到24小時登記完畢，除今日加開的場次外，也歡迎民眾踴躍登記10日善化慈濟堂的名額。