據環球網報導，美國前國務卿季辛吉今天（9日）在一場紀念50年前他對中國大陸秘密訪問的活動上表示，1971年陸美實現關係「破冰」的重要前提是，美國承認世界上只有一個中國，承認「中國視台灣為本國的一部分」，50年後，這一前提依然有效，且應比1971年時「更加有效」。他同時呼籲，美陸應盡快舉行像當年尼克森訪陸時那樣的對話，以解決兩國當下的分歧。

1971年7月9日，時任美國總統特使季辛吉秘密訪陸，促成陸美關係「破冰」。今天在釣魚台舉行的紀念當年訪問的活動上，這名美國前高級外交官以視訊連線方式發表開場演講。他表示，1971年，美陸雙方都希望通過擱置分歧和尋求對話來緩解緊張局勢，當年兩國的選擇對今天的陸美關係局勢具有重要的參考意義。

「50年後的今天，美陸兩國間的合作需求並沒有減少。兩國關係仍然至關重要，甚至比1971年時更加至關重要」，季辛吉表示，陸美之間的衝突將會分裂整個世界，而如果試圖讓其他國家在陸美之間站隊，只能為它們帶來更多的壓力，並讓局勢變得更加困難。

他同時強調，1971年對陸訪問時，美方所承認的最重要的一點就是，「中國人把台灣視為國家的一部分，世界上只有一個中國。這是奠定中美關係的前提條件，美國承諾不會挑戰這一立場。」

季辛吉說，在50年後的今天，兩國都應該明白，這一兩國關係的前提條件依然有效，「甚至比當時更有效」。

「今天，我們需要一場像當年尼克森總統和毛澤東主席在1972年那樣的對話」，季辛吉表示，「我很希望能就重大問題盡快展開這樣的對話……世界上其他國家需要美中兩國通過對話解決分歧……此時此刻，世界的和平、穩定和前進取與否，將取決於美中雙方的智慧。」

這名美國著名戰略學者同時提醒稱，美陸雙方都需要明白，正如50年前兩國所明白的那樣，並非所有問題都能在短期內找到解決方法。

近年來，季辛吉與尼克森當年開啟的「對華接觸」政策頻頻遭到華盛頓政策圈的質疑，不少美國政客和學者主張，「對華接觸」政策已經失敗，因為美國未能成功推動中國大陸成為「西式民主國家」，因此，美國未來應與中國大陸「脫鈎」。

對於這一觀點，1972年尼克森訪陸時的翻譯、美國前駐陸公使和前助理防長傅立民在今天的紀念活動上表示，自己不能苟同上述觀點。他表示，推動中國大陸改變自身的政治與社會制度顯然不是當年美國與中國大陸接觸的目標。即使這是目標，也是顯然無法實現的。

「事實上，在當年的中美聯合公報中，兩國均承認彼此制度不同，但有共同的利益，並可以在此之上展開合作。」傅立民說，「我完全不認為美陸交往是失敗的，我希望我們能重新接觸，就像當年季辛吉博士做的那樣。」

季辛吉秘密訪陸時的陸方翻譯唐聞生也表示，陸美關係在過去50年的發展得益於當時兩國領導人深邃的政治洞察力和長遠眼光。在當年的訪問中，陸美雙方誰也沒有幻想能通過接觸改變對方，兩國的目標非常明確，純粹因為本國利益而走到一起。這一清醒的認識和政治智慧對今天的陸美關係仍有借鑒意義。