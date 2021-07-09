入境金門旅客採實聯制登記，圖為今天機場作業情況。（李金生攝）

金門機場今天共有342名旅客到站入境。（李金生攝）

因應微解封，金門縣政府公布航班調整。（金門縣政府提供）

配合中央流行疫情指揮中心宣布7／13日起防疫3級警戒「微解封」，金門縣政府在考量鄉親往返台金的基本需求和就醫、奔喪需要下，也同步建議交通部民航局協調航空公司增加班次。

縣府觀光處長丁健剛說明，最新規畫自7／13起調整為星期一至四、星期六，北、中、南往返金門分別為2、1、2架次；星期五、星期日，北、中、南往返金門分別為3、1、2架次，並視疫情變化滾動式調整。

縣府指出，另因應3級警戒延長，評估緊急專機仍有執行必要，將依原執行方式辦理至7／26日止。但配合民航局政策，7／14起緊急專機將從現行星期一、三、五，調整為星期一、三、六執飛。

鄉親若有就醫、奔喪等緊急需要，可撥打金門縣政府1999專線(外縣市及手機請撥0800-318823)，將有專人服務。緊急專機往返台北金門，乘客都需在台北端接受新冠肺炎篩檢。

縣府協調民航局及航空公司自6／30至7／12，每星期一、三、五加開緊急專機，統計至7月8日，已執行台北-金門往返共計5架次。其中，1999專線協助計278人次，機場協助候補計90人次，共計368人次，有效解決鄉親緊急需求。