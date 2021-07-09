張崇熙當年就是璞園4連霸的幕後功臣之一。(取自新北國王粉專)

最近一連串各隊球員動態新聞，新北國王9日決定另類操作，在臉書官方粉絲團上宣布「阿布(Bryant)」張崇熙、「阿虎」洪志虎(前中華隊國手洪志善大哥)加盟後勤團隊，分別擔任體能教練與球隊經理角色，兩人早從璞園時期就有合作經歷，如今改到新北國王再次聯手，相信仍是默契十足！

以下是新北國王粉絲團最新官宣內容，「完善強大的後勤團隊，是國王在新賽季是否能展現令球迷驚艷表現的關鍵，歡迎兩位的加入，也為各位介紹國王經驗豐富的後勤生力軍：

體能教練張崇熙經歷：2012-15 SBL璞園建築–體能教練、2013-14 MLB美國職棒大聯盟春訓–體能教練、2015-21 CBA東莞新世紀–體能教練，身為台灣著名運動體能教練，張崇熙投入運動訓練產業超過21年，對於競技體能訓練有極大的熱誠，過去也協助許多頂尖層級職業籃球運動員達到生涯巔峰，在訓練領域上有著卓越的成就，近年受到CBA東莞籃球隊親睞，擔任球隊體能教練長達6年之久，過去也曾受到MLB美國職棒大聯盟球隊邀請，於春訓指導世界頂尖棒球員。球隊今年非常榮幸能夠聘請張崇熙教練回到台灣，協助訓練國王的球員，讓選手能有更好的發展。

球隊經理洪志虎經歷：2007-08 SBL東風鷹–球隊管理、2008-13 SBL璞園建築–球隊管理、2012-15 中華男籃國家隊–球隊管理、2014-21 SBL桃園璞園建築–體能教練兼任管理，中華隊黃金世代時期的球隊管理洪志虎，擁有15年擔任球隊管理的資歷，在2012-15年間擔任中華國家隊管理一職，協助國家隊國內訓練以及國外出賽所有事宜，對洪志虎來說除了是個很棒的經歷，也擁有照顧頂尖球員的完整經驗，接下來國王隊球員不論場上、場下以及休賽季所有事物，有了這位台灣籃壇豐富經驗的管理人員擔任球隊經理，絕對是無後顧之憂。」