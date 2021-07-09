玉山國家公園微解封，7月13日起防疫措施調整。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園依據中央流行疫情指揮中心指引，7月13日起，微調園區遊憩人流出入管制措施，除山屋、生態保護區持續封閉，遊憩區、步道將適度開放，停車場降載至原停車數量的40％，必要時將關閉。

玉山國公園管理處表示，7月13日起，園區各遊憩區步道、遊客中心、展館、賣店全面開放，並實施人流控管，室內空間依2.25平方公尺面積計算容留人數，由服務人員管控單一出入口，進入前需量測體溫，高於37.5℃不得進入、實聯制並保持社交距離，如達管制人數上限即採一進一出，視聽室觀賞影片採梅花座；餐廳用餐區禁止合菜共食，以個人套餐或統一打菜供餐，採梅花座並加設隔板。

停車數減為原數量的40％，並視現場狀況適時彈性調整，必要時關閉，以減緩遊憩區人流壓力；塔塔加為遊憩熱點，將加強監控車流聚集狀況，如達警戒值時將透過廣播、跑馬燈、網站、臉書等媒介宣導分流。

戶外遊憩空間，開放一般遊憩步道如麟趾山步道、梅山步道、東埔大草原步道，瓦拉米步道僅開放到佳心；雲龍瀑布步道因日前豪雨，多處路基掏空中斷，只開放到父子斷崖；各場域開放情形與人流管制上限可至玉管處官網查詢。遊客如探訪園區周邊原鄉部落，請尊重當地居民，並配合部落防疫管控措施。

玉管處為讓喜愛國家公園的民眾，居家也能神遊台灣屋脊上的壯闊景觀，了解登山需具備的知識，推出「線上玉山國家公園」專區，透過文字及影片展示玉山之美，歡迎民眾上網瀏覽點閱。