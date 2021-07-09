桃園市新增2本土案例，分別是30多歲華儲員工、60多歲獨居女性。桃園市衛生局長王文彥表示，該確診華儲員工與先前確診者並不認識，也沒接觸，有可能是獨立事件，感染源仍待釐清。

王文彥表示，7月7日採檢第一批約200多人，發現30多歲男性確診，他與華儲首例確診個案同樓層不同區間，CT值35.7且有陽性血清，代表已經感染一陣子，已經緊急匡列家庭職場、同居友人51人。8日採檢第二批2188人，9日晚間將再採檢夜班150人。

王文彥說，華儲2案例都在同層樓上班，2人沒有交談過，有媒體報導有拿衛生紙接觸，但當天1人根本沒上班。王說明，因2人沒有接觸，因此首批匡列自然不會匡到。至於為什麼會染疫，可能有關係，也有可能是獨立事件，還需要釐清。

桃園市長鄭文燦也說，華儲行政大樓使用單位、員工相當多，包含華航體系、報關行、貨運，因此擴大採檢2188人，還要再增加150人，範圍大的目的是希望清零，找出潛在感染者。

另1確診60多歲獨居女性有多重疾病，7月2日、8日到醫院看病前篩檢PCR陽性，目前還在調查感染源。已經匡列1社工、1居服員居家隔離，因為醫院接觸時間較短，有16人自主健康管理。