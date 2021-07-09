友霖(4166)積極拓展中國大陸心血管用藥市場，今日宣布將自行開發的降血脂複方新藥，技轉浙江京新藥業股份有限公司生產銷售，簽約後友霖將獲得包含簽約金及產品開發里程金以及銷售里程金上看1億2000萬元(約2800萬人民幣)，另在授權市場擁有銷售里程金及銷售分紅。根據市場資料，中國35歲以上人口有三分之一血脂異常，市場潛力大，今年與浙江京新藥業股份有限公司合作降血脂複方新藥的生產銷售，友霖在中國大陸市場的產品布局將更完整。

友霖生技表示，京新藥業是一家具有研發、生產及銷售實力的醫藥上市公司，長期深耕心腦血管、消化道和精神神經等三大領域。透過雙方合作，我們能將這項降血脂複方新藥在中國進行註冊、生產及銷售，共同推廣。友霖的發展策略之一是要將自行開發生產的產品積極拓展市場，與京新藥業的合作能幫助友霖達到這項策略性目標。

浙江京新藥業說，京新聚焦精神神經和心腦血管領域，積極打造核心競爭力，在心腦血管領域已有降血脂藥物辛伐他汀、瑞舒伐他汀鈣、匹伐他汀鈣等一系列產品，本次簽署合作協定引進此複方新藥將進一步豐富公司心腦血管產品線，提升市場競爭力，對京新藥品業務產生積極影響。

這項降血脂複方新藥目前正在澳洲、紐西蘭和台灣進行第三期臨床研究，預定下半年完成本研究。這是友霖運用獨特的「微粒技術」，將兩種不同機轉的降血脂用藥結合為一顆複方新藥，劑型設計可提高藥物的安定性，預期在降低低密度膽固醇(LDL-C)以及總膽固醇(TC)的治療效果上可優於單一藥物，並能減少病人同時服用多種藥物的情況，提升服藥順從性，同時因為有效控制血脂預期可降低心血管疾病的風險，進而提高生活品質。