慈濟志工打包安心生活箱，助弱勢學童家庭度難關。（慈濟提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府為照顧弱勢族群，與慈濟基金會合作，向在地農會購買健康蔬果箱，搭配裝民生物資的安心生活箱，將於13日起配送給縣內弱勢學童家庭，共有166校、2062戶弱勢家庭受惠；副縣長陳正昇感謝慈濟與農會，讓學童安心度過疫情。

健康蔬果箱由南投縣農會、草屯鎮農會及仁愛鄉農會，採購在地農產品，慈濟購買蔬菜箱；安心生活箱則有餅乾、泡麵、五穀粉、燕麥片、素肉鬆、麵條、咖哩塊、拌醬等；暑假期間，每戶將收到兩次健康蔬果箱及安心生活箱的組合，總共送出8248箱。

捐贈儀式透過視訊舉行，南投方面由陳正昇、慈濟基金會宗教處組長林瑋馨、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔；視訊另一端則是在花蓮的慈濟基金會副執行長張濟舵、執行長辦公室主任王運敬、公傳處主任林弘展。

陳正昇表示，為照顧低收及中低收入戶生活，縣府與慈濟基金會透過學校調查，以戶為單位提供物資，將愛心送到更多家庭，同時也讓受到疫情影響的農民有更多的收入，可謂一舉數得。

張濟舵指出，慈濟基金會秉持一刻不停學、一刻不停餐理念，購買在地農產，提供充足營養的生活箱，讓弱勢家庭得到營養補充，迄今已在全國13縣市幫助4萬5000戶弱勢家庭，同時兼顧農產行銷，形成善的循環，讓弱勢學童獲得安定的生活。

戴錦稔說，受到疫情影響，南投農產品行銷遇到困難，透過健康蔬菜箱將高品質蔬果，提供給弱勢學童，免於受到飢餓之苦，也感謝縣府與慈濟照顧弱勢，同時關心小農生計。