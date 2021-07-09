遠傳電信今(9)日宣布與愛立信攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，建置5G獨立組網(Standalone SA)測試平台，並展開相關技術與應用場景測試，持續推進台灣5G發展！新實驗室可同時支援全新5G獨立組網、非獨立組網雙模核心網路，除了將開放測試平台，更將作為展示前瞻應用案例的創新場域。目標藉由與5G先進國家同步的實驗室能量，加速5G殺手級應用商轉，帶動台灣產業創新升級。

繼遠傳與愛立信六月份簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，今再下一城，宣布成立「雙模全5G 核心網路實驗室」，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，以完整釋放5G潛能，充分實現大頻寬、低延遲、大量聯結特性，催生5G遠距手術、車聯網、智慧城市等殺手級應用落地！雙方打造的5G獨立組網測試平台，將開放國內外網通設備廠、終端設備廠進行端對端整合測試，全力加速商業模式發展，引領台灣5G產業與世界同步。

邁向5G獨立組網架構是目前全球網路發展的核心重點，遠傳與愛立信整合雙方資源，從「應用測試」、「網路智慧自動化」、「前瞻技術演進」和「生態系串連」四大面向著手，以靈活因應新技術與應用場景漸趨複雜的網路部署需求。除了共同發展5G 網路切片(Network Slicing)、邊緣運算(Edge Computing)、企業專網與無線固網接入(Fixed Wireless Access FWA)等新世代網路核心技術，更將運用AI技術最佳化整合軟硬體，提升網路資源調度的彈性與靈活度，提供顧客即時、優質的應用服務。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳推動5G發展當仁不讓，長期深耕5G各項創新技術、應用與網路研發。很高興攜手愛立信成立全台第一座『雙模全5G核心網路實驗室』、打造5G獨立組網測試平台，展現令人驚豔的合作動能，對遠傳技術實力是一大肯定！遠傳將持續結合生態圈夥伴能量，推動5G產業鏈發展，並積極發展公網、企業專網等客製化網路架構，提供最卓越的5G應用服務與體驗。」

台灣愛立信總經理藍尚立表示：「愛立信與遠傳憑藉多年來深厚的合作經驗以及領先的5G技術，多項網路表現評比獲得肯定。隨著5G獨立組網持續在全球發展，其雲端原生的創新網路架構將帶動5G邁向新的階段。愛立信將持續與遠傳攜手合作，結合愛立信領先全球的5G技術與豐富的部署經驗，共同推動台灣產業數位轉型、創新升級，以優異的網路為消費者與企業創造最大價值。」

遠傳5G持續完整佈署，包含2016年成立全台第一座5G實驗室；2018年成立「遠傳5G先鋒隊」；2019年攜手三大醫學中心啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫；2020年打造全台第一個5G​智慧工廠；2020年底率先加入「開放網路基金會」(ONF)，推動全球5G網路和商業模式創新轉型。遠傳5G建設穩紮穩打，累積豐富的產業經驗與研發實力，自2020年5G開台至今，屢獲國際權威機構認證「台灣5G網速冠軍」。