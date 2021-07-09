美歐均傳出展開縮表，美股應聲大跌，國際美元走高，台股開低重挫，外資擴大賣超並進場買匯，新台幣也延續貶勢，上演股匯雙殺，但出口商趁機拋匯的支撐，貶幅趨於縮小，終場收在28.086元兌1美元的二個半月新低，貶值5.2分，已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量13.24億美元。

新台幣同時也收周線，累計本周貶值9.6分或3.42％，周線連四跌。外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）不約而同擬啟動縮減購債計畫，美股主要指數全部反應大跌，亞股紛紛跟著回檔走低，台股震盪下殺重挫204點至17661點，周線終結連七紅，外資也擴大賣超台股達新台幣417億元，且進場買匯準備落跑，使得新台幣貶勢延續，盤中最低跌至28.088元。

外匯交易員認為，美歐縮表效應，也激勵國際美元走高，主要亞幣紛紛走貶，新台幣自不例外，但出口商看到期待的28元價位，趁機順勢進場拋匯，新台幣貶幅因此收斂，「老大（央行）可能覺得貶得不太夠」，尾盤略出手調節，最後收在二個半月新低。

新台幣重返28元，若下周縮表效應繼續發酵，國際美元強勢加上外資匯出不變，短線新台幣應暫時見不到27元價位。外匯交易員預期，國際疫情趨於改善，全球經濟復甦腳步，史上最大的量化寬鬆（QE）政策，難免逐步退場，外資不排除跟著偏向回防流出，不利新台幣強勢地位。