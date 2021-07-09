大陸6月消費價格指數（CPI）較預期低，加上港股曾跌兩萬七後吸引投資者入市，恒指連跌八日累跌2135點後，9日先挫後揚，二萬七關及250天線（現處27116）失而復得。

香港信報報導，恒生指數9日低開21點，甫開曾升過百點，但受A股拖累，大市掉頭下跌，曾跌291點，低見26861點，創2021年最低，但跌破兩萬七後吸引投資者入市，大市止跌回升，中午升177點。

恒指午後持續反彈，最多升297點，見27450點全日高，最終收報27344，升191點，漲幅為0.7％。國指收造9885，升62點，漲幅為0.64％。恒生科指早段曾挫至7152，收市倒升107點，漲幅為1.5％報7429點。大市成交額為1867.94億港元。

個股方面，騰訊9日早段曾創逾九個月低位，收市倒升2％，報538.5港元，成交額居首達226.95億港元。成交第二大是美團，升4.3％報279.2港元。海底撈飆10.2％，為表現最佳恒指成份股。近月持續強勢的長實吐3.5％，為9日表現最差藍籌。