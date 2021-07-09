台灣近期籠罩在新冠肺炎疫情中，多數人都盡量待在家防疫，連帶血庫也拉警報，中職味全龍隊9日安排球員挽起袖子捐熱血，包含陣中明星球員劉基鴻、林子昱、朱祥麟等人都共襄盛舉。

近兩年受新冠肺炎影響，台灣血液基金會募集捐血面臨更多挑戰，去年全台捐血量較往年減少10％以上；而今年民眾減少外出後，根據衛福部統計，各捐血中心貯血庫存量一度僅剩平均3.3天。隨著警戒期間持續延長，也讓各地血液庫存都偏低，尤其近日A型、O型及AB型血都急缺。

龍隊去年在斗六基地結合當地捐血中心舉辦「我捐血 你響應」公益捐血送潮T活動，5個月募集超過70萬c.c.熱血，成果斐然。這次一樣希望藉由球員捐血，提醒民眾防疫期間也可以捐血，呼籲大家用最簡單的方式行公益、做愛心。

今天參與捐血的球員劉基鴻表示，疫情期間球隊都有落實防疫規定，球員也都減少外出、降低群聚風險，善盡自主管理，醫療院所一直有用血需求，但民眾減少外出造成募集困難，因此特別來響應。

朱祥麟說：「中職下周復賽，先來『暖身熱血』一下，希望更多身體健康的球迷朋友，也能放心捐血，一起做愛心。」球員林子昱也呼籲大家簡單做公益，「捐血可以救人一命！」

疫情期間，各地捐血中心都有加強相關防疫措施。味全龍隊提醒球迷，全血捐血250c.c.每次需間隔8週以上、500c.c.則需間隔12週以上，目前台灣血液基金會已啟用捐血預約制，民眾或球迷朋友捐血前可至「台灣血液基金會捐血人專區」預約（網址：https://dh.blood.org.tw/donor/）並完成健康問卷，於指定時間前往捐血中心，可避免與太多人接觸及等候。