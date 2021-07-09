民進黨台中市議員謝明源（右起）、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤等人9日抨擊市府原本宣布餐廳可以有條件開放內用，但朝令夕改，禁止餐廳內用，讓業者恢復生意的希望落空。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕宣布餐飲業者暫不開放內用；引發民進黨市議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人不滿，抨擊市府原本宣布餐廳可以有條件開放內用，但朝令夕改，禁止餐廳內用，讓業者相當傻眼。經發局表示，考量陸續部分城市宣布禁止餐飲內用，在守住中台灣目標下，台中維持不開放餐飲內用，造成不便，市府致歉。

台中市長盧秀燕9日表示，考量疫情仍不安定，為守護中台灣，在避免人潮移動與脫口罩原則，台中餐飲業者暫不開放內用。

謝明源、邱素貞質疑，雙北都堅持餐廳不開放內用，但台中餐廳只要符合中央流行疫情指揮中心公布的《餐飲業防疫管理措施》規範，餐廳內設有隔板、梅花座或可維持用餐的社交距離，有何理由不開放內用服務。

陳淑華、蕭隆澤強調，台灣一日生活圈，城市之間的人來人往，本來就是生活常態，既然跨縣市區域人潮的移動難免

，為何只點名餐廳不能內用？餐廳開放內用與否，跟病毒移動，有何直接必然關聯。

受疫情衝擊，餐飲業受創嚴重，民進黨議員指出，中央對於餐飲場所等微解封，台中市政府原本宣布餐廳可以有條件開放內用，不少餐飲業者搶訂隔板及規劃餐桌擺設空間等，但雙北餐廳不開放內用，台中市朝令夕改，禁止餐廳內用，讓業者本來想恢復生意的希望落空。

綠營抨擊，方案改來改去，凸顯盧秀燕對防疫沒有核心想法，東看看西看看，東補西改，張望別人怎麼做來處理疫情措施，決策缺乏方向感。

對此，台中市府表示，疫情瞬息萬變，需經滾動式檢討因應，針對餐飲業者的內用問題，雖然台中疫情趨緩，但考量全台確診未清零，台灣是一日生活圈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已在防疫記者會提出「中央訂定指引，讓各地政府因應點地方疫情、民情、需求，做出最適切判斷，希望給予地方政府多一點調整的彈性」。

「造成不便，市府致歉！」經發局強調，此時在公共場所「脫下口罩用餐」，恐讓民眾產生疑慮，疫情管控上也增加風險，考量陸續有部分城市宣布禁止餐飲內用，在守住中台灣的目標下，台中仍維持不開放餐飲內用。