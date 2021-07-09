柯文哲接受媒體訪問火力全開，砲打蔡政府只會作秀，環南市場記者會是中央設局請君入甕，林昶佐當天是預備好去修理他的。國民黨立委賴士葆指出，在此專訪之後，柯文哲的民調好感度大大的提升，這說明一件事，討厭蔡政府是現在的主流民意！

賴士葆不滿直言，這些日子全台灣都陷入集體的焦慮當中，除了打不到疫苗的恐慌，更是受夠了，真的是受夠了民進黨蔡政府、指揮中心顢頇霸氣、專制獨裁。

賴士葆舉例指出，採購疫苗過程和決策列為保密條款黑幕重重、3+11的說辭一變再變已經高達6次了、3+11的會議紀錄被消失不給調閱、後來又被踢爆根本沒有3+11的專家會議，只有陳時中的獨斷獨行、政治黑手伸入科學研究來護航國產疫苗、為了省卻第三期試驗換掉部分審查委員、全民渴望疫苗‵，指揮中心卻一再卡住地方政府和民間力量想要協助採購的疫苗捐贈。

賴士葆更說明，最近英國的經濟學人雜誌評比防疫「正常生活指數」，台灣名列全世界五十國中倒數第二，這顯示陳時中抓不到現今國際所重視的「疫情管控」與「維持人民經濟生活」的平衡點。陳時中說他沒在看這個雜誌，也沒聽過這則報導。彷彿他不看不聽，這個難堪的評鑒成績就被阻絕境外不存在。

賴士葆認為，陳時中心裡非常清楚不管他的決策有多離譜、不管外界學者專家與民間如何批評他，只要有蔡英文總統關愛的眼神，陳時中就可以繼續當指揮官，握有尚方寶劍、掌握生殺大權！

賴士葆最後酸，難怪針對微解封的相關決策會做到幾乎全民公憤的地步，把陳時中放在這樣重要的位置上真的難為他了！全民只能繼續受苦。