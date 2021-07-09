金曲嘻哈歌手ØZI擔任客座導師。（三立提供）

台視、MTV《大嘻哈時代》本周迎來全新賽制「一對一Battle」，選手們將拿出「最強的貨」與有共鳴的文字、精湛的歌詞、押韻的藝術來KO對手，此賽制預計將淘汰一半的選手。節目特別邀請金曲嘻哈歌手ØZI擔任客座導師，他認為HipHop在台灣音樂圈越來越受矚目，選手們的程度都在水準之上，所以是否具「個人特色」是他這次評分的重點。

第一個對戰組合就抽到玖壹壹師弟臭屁嬰仔，現場問有人要自願當他們的對手嗎，從國中就聽他們歌曲的「地契男孩」潤少主動挑戰偶像，如此強硬的組合讓大支狂點頭地說：「好戲上場了！」ØZI表示：「第一組的表演就這麼炸，滿震撼的！」

青蛙（左）跟嘻哈元老蛋頭對戰，主持人J.Sheon（中）幫他們的組合取為「青蛙下蛋」。（三立提供）

被剃刀蔣喻為死神的SOWUT選擇挑戰朋繽，SOWUT的歌詞中表達「我其實有些地方沒比別人強，但我的心要比別人更強大」，讓了解他一路走來心路歷程的熊仔，竟邊聽邊落下男兒淚，講評時甚至數度哽咽到說不出話。

最讓觀眾期待的對戰組合之一是青蛙對蛋頭。初試啼聲就一鳴驚人的青蛙選擇挑戰「饒舌教科書」蛋頭，現場氣氛瞬間熱血沸騰，青蛙表示：「選爛的PK不好看，要選就選比較強的。」主持人J.Sheon也直呼這組對決很精采，還幫他們的對戰取名為「青蛙下蛋」。

身為嘻哈元老的蛋頭受到製作單位特別邀約，希望他來參賽為節目增加精彩度，蛋頭二話不說就答應，一向敢言的蛋頭參加的理由竟是「我想紅」，讓製作單位第一時間聽到都睜大眼睛，笑說真是個直言不諱的人，而蛋頭這次的表演被熊仔讚：「一路沒有掉速，最後直接炸開。」

《大嘻哈時代》每集參賽者表現都十分亮眼，網路更是創下電視節目YouTube上架無人能敵的紀錄，集集登上發燒排行榜第一、二名的好成績，已有網友敲碗是否能有第二季。此外，《大嘻哈時代》之前因疫情停錄，中央昨宣布微解封後，三立表示可望下周開棚錄影。