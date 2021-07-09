原PO公布聊天過程。（圖／翻攝自PTT）

時下大部分人習慣用手機通訊軟體與親友聯繫，其中LINE更是被廣大民眾使用，卻常有陌生人或色情行業加賴，成了不肖份子拐騙的工具。日前就有一名網友在網路上疑惑表示「陌生正妹突然『加LINE閒聊』是不是有鬼？」，引發網友狂蓋樓留言，結果知情人揭真相：「不是飛來豔福，快醒醒！」。

這名網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「不認識的妹子突然加Line」的八卦文章表示，最近有一個帳號加他，但照片是他不認識的女生，加了他之後開始照三餐問候，還會傳一些生活照「我一開始想看看這個人到底想幹嘛！就有一搭沒一搭的隨便回」。

原PO說，聊了一週後開始有疑惑，同樣的訊息好像發給一堆人，可是也沒有要他買點數卡或是匯款，很好奇這種人到底想幹嘛，有八掛嗎？此篇文章引起廣大網友在留言區狂蓋樓。

知情網友紛紛留言透露「真相是他大量撒網，看有沒有人上鉤，沒上鉤就隨緣」、「是機器人啊，沒看他都沒已讀」、「養套殺，過沒多久她就會跟妳說她股票賺幾千萬，還給你看對帳單，然後要你買特定個股，買了之後沒多久就電梯直到十八層地獄」、「機器人廣發，快醒醒」、「機器人還能跟他聊這麼開心，之後就會給你網址要你註冊帳號了」、、「機器人啦，你都不會覺得聊天內容一直鬼打牆」、「騙投資的，過幾天就會消失了」。