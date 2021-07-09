疫情三級衝擊零售業，美妝連鎖龍頭寶雅(5904)也無法置身於外，9日公佈6月合併營收10.3億元，月減21.4%、年減28.3%，單月衰退幅創近期新高；累計1-6月上半年合併營收85.1億元，年增3.8%。

今年這波疫情嚴峻，比去年3、4月首波嚴重好幾倍，寶雅去年3、4月還積極籌備東區開店，僅4月年減4.8%，今年6月這波疫情則年減達28%，截至6月底為止，全國共有270間寶雅、27間寶家，寶雅將持續展店，並加速數位布局，POYA PAY已於1月上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌可享有行動支付與共享累點優惠，因應疫情，6月正式上線POYA BUY，持續優化提升消費者體驗。

寶雅指出，疫情三級防疫持續延長，因應行動支付與網購習慣，POYA Buy寶雅線上買，提供24小時不間斷購物服務，並特別規劃居家新食尚料理企劃，料理小家電商品專區，且推出居家變髮專區，提供居家DIY染髮等。