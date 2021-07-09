中央流行疫情指揮中心昨宣布將「微解封」，但中央與地方標準不一，引發「一國多制」疑慮，新北市長侯友宜今在防疫記者會強調，不能因一時的評估，在放寬過程中讓疫情再起，「我們無法再度經歷過這樣血淋淋的摧殘」，所以每步放寬都要務實探討。

侯友宜指出，新北曾一天確診384例，當中有許多醫護同仁的付出，更重要的是還有市民保持低度活動，以及讓我們非常傷痛的往生者付出的代價，這些代價非常高，新北市確診數好不容易從3位數降到2位數，到今天甚至可以看到個位數，我們要記取教訓及付出的代價，並珍惜這些得來不易的成果，但目前還沒達到能夠放鬆的情況。

侯友宜表示，雙北甚至全國都要想想自己的縣市隱形傳播鏈清的如何？社區感染有無大爆發狀況？光雙北這2天的社區監測，台北市3天找到16例、新北也找到2例陽性，數字雖不高但仍有不明感染源。

侯友宜說，這些疑慮都沒有解決，更重要的是保護民眾的疫苗接種，覆蓋率達到一定比率了嗎？如沒做好萬全的準備，讓民眾能安全安心生活，要做開放談何容易？知道民眾現在生活很難，在這狀況下又要讓民眾再度陷兩難，我們身為政府更要扛起保護民眾責任，因為悲傷不能再有。