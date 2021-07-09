【旅遊經 編輯部報導】

由於還在三級防疫警戒期間，許多民眾只能利用線上遊來滿足旅遊的渴望，若您喜歡生態，新竹林區管理處所轄滿月圓國家森林遊樂區自今﹙2021﹚年7月19日起，連續4週，每週一晚上8點到9點，推出「滿月圓的一千零一個問號」系列講座，邀請4位生態達人線上開講，帶領民眾認識滿月圓的「蟲」、「鳥」、「蛙」、「獸」生態。相關活動免付費、免預約！

紅圓翅鍬形蟲。(來源：滿月圓遊客中心)

斯文豪氏赤蛙。(來源：滿月圓遊客中心)

山羌。(來源：滿月圓遊客中心)在

在7月份講座中，新竹林區管理處邀請蟲窩自然生態工作室負責人黃致玠分享「蟲何而來」，介紹滿月圓步道有哪些「蟲蟲」夥伴，及臺北市野鳥學會常務理事曾雲龍的「野鳥點名簿」引導民眾認識林間歌唱的鳥類朋友們，在牠們的歌聲中，開創不同的聽覺感官。

8月份，則邀請到羽林生態股份有限公司負責人王力平帶領民眾在紅外線自動相機的鏡頭下「窺探－野生動物」，觀察活動於滿月圓的動物們，及臺灣兩棲類動物保育協會陳淨介紹滿月圓的蛙類「佛拉格底家」，分享人類對於蛙類生活的影響等，總計4場講座，解答民眾對於滿月圓野生動物們的疑問。

講座結束後若您填寫線上問卷，就有機會抽到滿月圓限量小禮，誠摯邀請民眾打開電腦、手機或平板，和生態達人在線上觀察滿月圓的豐富生態。

系列講座免費用、免預約！另外，配合中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19疫情第3級警戒，新竹林區管理處提醒您，滿月圓國家森林遊樂區自5月15日起至7月12日止暫停開放，並視疫情發展滾動調整。園區及講座相關訊息，可追蹤「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專業或上「臺灣山林悠遊網」查詢，亦可洽詢滿月圓國家森林遊樂區遊客中心。圖片：林務局新竹林區管理處提供