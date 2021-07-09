特力(2908)集團6月合併營收為36.23億元，年減6.44%，隨著歐美解封步調加快加大，全球經濟持續走揚，且後疫情時代民眾在家時間變長，提升居家生活品質成為生活新常態，預期將持續帶動居家產品或服務之銷售成長動能。

受到台灣本土新冠肺炎疫情爆發影響，特力集團6月合併營收為36.23億元，較去年同期減少6.4%，累計前6月合併營收為217.91億元，年成長9.14%。

就兩大事業來看，貿易事業體6月合併營收為21.7億元，與去年同月持平，占整體營收比重60%，累計1至6月合併營收127億元，較去年同期成長16.4%，顯示特力貿易出貨成長動能依舊穩健。

在台灣零售事業部分，5月中旬，台灣新冠肺炎疫情進入社區感染階段，全國防疫三級警戒持續延長下，民眾配合防疫政策減少外出，來客數下滑，致使台灣零售事業6月合併營收為11.5億元，較去年同月減少，佔整體營收比重約32%。

特力表示，隨著歐美解封步調加快加大，全球經濟持續走揚，特力貿易運用四十多年來的專業經驗及隨時為逆境做的準備，發揮彈性及穩健的實力，以應變全球後疫情時代經濟型態的改變。

在台灣零售事業方面，特力表示，面對5月及6月業績受到民眾減少社交與外出之衝擊，特力迅速啟動調整線下門市與線上通路的資源分配並且攜手全台最大即時外送平台foodpanda，以滿足顧客多樣化的外送需求；後疫情時代，隨著民眾在家時間變長，提升居家生活品質成為生活新常態，將持續帶動居家產品或服務之銷售成長動能。