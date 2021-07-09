由田(3455)上半年合併營收為10.27億元，年成長39.83%，由田往年營收多為下半年優於上半年，加上產品組合調整得宜，三大產品線：電路板、半導體、顯示器均衡配置，由田預估，全年非面板相關設備佔比可望達50%以上，樂觀看待下半年營收及毛利率。

由田過去設備偏重顯示器產業，近幾年公司積極佈局高階PCB、Mini LED及半導體等檢測設備，由田因在IC載板與ABF載板檢測設備有長達20年的成功經驗，自去年開始的5G熱潮及ABF擴產，全球外觀檢測設備供應商中，由田成為主要受惠者，不論是國內ABF擴廠，或是對岸的ABF、IC載板新廠，由田新技生產的外觀檢查設備皆為首選，由田預估，2021年載板檢測設備全年營收將可望創高，佔營收比重可望達30%以上。

再者，5G成長影響所及的軟板、伺服器用主機板等領域，由田今年都有全新斬獲，顯示由田在PCB的佈局已然從最尖端的IC載板、ABF載板，跨足到全面應用，目前兩岸PCB增產、擴線動作不斷，讓由田的PCB佈局成長可期。

目前由田檢測設備涵蓋PCB、顯示器及半導體三大電子產業。其中顯示器檢查設備市佔率長年為亞洲前列，在兩岸布局深厚，今年又逢全球面板需求大增，檢測設備需求增溫，對由田的成長添增不少助力；在半導體部分，2021年除開發趨近於歐美老牌半導體設備的高級檢測功能外，也成功於兩岸一線客戶內實現量產，並打入兩岸半導體高端客戶，順利搶攻兩地半導體商機。

由田6月合併營收為2.01億元，略優於5月，累計上半年合併營收達10.27億元，較去年同期成長39.83%。

由於PCB、半導體及顯示器三大電子產業正逢需求熱潮，且新創產品已被認證量產，隨著新設備出貨放量，樂觀看待由田下半年營收及毛利。