鼎炫-KY(8499)因EMI材料事業部分訂單受終端客戶產品遞延出貨影響，6月營收1.99億元，年減9.81％。上半年累計營收12.05億元，創歷年同期新高，年成長26.25％。

鼎炫-KY表示，衡器事業採取外銷代工、發展T-Scales品牌雙業務模式，今年起衡器事業營運動能已有明顯轉強，上半年衡器事業較去年同期大幅成長。此外，居家辦公、遠距教學等新生活型態已成新趨勢，EMI材料事業接單暢旺，雖短期受到全球原料供應及運輸產能不足，影響部分訂單出貨時程，但上半年EMI材料事業仍較去年同期成長。

該公司近年來除了佈局EMI材料事業於NB、平板領域業務上，亦同步拓展EMI材料應用至桌上型電腦、無線充電模組、及陸系面板供應鏈等其他銷售領域，第3季步入EMI材料事業傳統出貨旺季，雖然接單狀況不錯，但整體出貨狀況仍需觀察上游缺料狀況及貨運的影響。鼎炫-KY衡器EMI