近期全球金融監管機構加大管制虛擬貨幣的力道，造成比特幣、狗狗幣及以太幣等價格崩跌，連帶影響全球最大虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的運作，目前面臨日本、英國、加拿大及泰國等多個國家的調查，讓創辦人趙長鵬焦頭爛額，不過他認為，虛擬貨幣確實有許多問題要檢討，但相信更明確的法規只會讓整體市場更成熟，其實是一種好的跡象。

綜合外媒報導，比特幣曾在4月中衝破6.3萬大關，寫下歷史新高價，但隨著大陸全面禁止虛擬貨幣交易、美國加強虛擬貨幣管制避免洗錢、逃漏稅後，比特幣開始崩盤，目前只剩下3.2萬美元，短短3個月價格接近腰斬，比特幣的崩跌也讓狗狗幣、以太幣等價格跟著下殺。

虛擬貨幣面臨前所未有的危機，交易所幣安也遭到日本、英國、加拿大、新加坡、泰國及開曼群島的調查或限制幣安不得在該國發展交易、貸款業務，有市場分析師表示，「整個虛擬貨幣的監管尺度持續縮緊，這將決定整個市場的成敗，就當局的態度上來看，未來將虛擬貨幣納入金融體系，似乎只是時間早晚的問題。」

幣安創辦人趙長鵬日前在個人微博上發文表示，「四年前幣安剛推出時，虛擬貨幣產業仍處於起步階段，沒有明確的標準，但短時間內環境出現劇烈改變，引發更多關注跟討論，我們希望澄清並重申與金融監管機構是合作的態度，我們並不會總是都把所有事情做對，但每天都在學習與改進。」

趙長鵬認為，虛擬貨幣確實有許多問題要檢討，且現在確實處在一個重要的轉折點，但相信更明確的法規只會讓整體市場更成熟，其實是一種好的跡象，他也將虛擬貨幣比喻為汽車剛被發明時的狀態。

趙長鵬說：「汽車剛被發明時不僅沒有交通法規，更沒有紅綠燈或安全帶，法規是隨著汽車持續在路上行駛陸續制定的，對於虛擬貨幣而言，澄清並建立第一套標準對這個行業持續成長，甚至得到更廣泛的認同與安全使用，其實是相當重要的。」