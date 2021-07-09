美國總統拜登擬出手管運價，讓航運族群集體大跳水，目前分盤交易、每20分鐘撮合一次的長榮終場難逃跌停命運，萬海盤中一度被殺到跌停，陽明則是差一檔就跌停，盤後統計，外資今(9日)也大賣貨櫃三雄，在賣超前10名中就占了3名，合計賣超逾6.5萬張。

Delta病毒來勢洶洶，引發投資人憂慮經濟復甦前景，美股周四全數收黑，亞股今(9日)也應聲下挫，台股開低走低，終場收在17661.48點，下跌204.61點，5日線、10日線均告失守，周線也收黑，三大法人同步賣超，合計賣超471.28億元，其中，外資及陸資賣超金額多達417.81億元，自營商賣超47.12億元，投信賣超6.35億元。

外媒報導，拜登政府計畫發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會(FMC)和陸上交通運輸委員會(STB)打擊大型運輸業結盟壟斷的定價行為，以解決美國企業運輸成本昂貴的問題，不僅美股海陸運輸股應聲倒地，台股航運類股也哀鴻遍野，類股指數大跌8.27%。

航海王再遇大浪，貨櫃三雄也暈船，第二次被列為處置股票的長榮開盤即以187元跌停價開出，雖然第2盤隨即打開，但幾經浮浮沈沈，尾盤再度被打至跌停，難擺脫跌停命運，萬海盤中也一度被殺到跌停274元，終場收在275元，跌幅仍逾9%，陽明則是差一檔就跌停，收在195.5元。

統計盤後法人買賣超情形，在外資賣超前10名當中，貨櫃三雄全都榜上有名，賣超第4名是陽明，共賣超2.7萬張，賣超第9名為長榮，共計賣超1.9萬餘張，賣超第10名則是萬海，賣超1.8萬餘張。