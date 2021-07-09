中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長，但13日起微解封，有條件適度鬆綁部分措施，屏東縣政府隨即公告，縣立圖書館總館開放單一窗口服務，並恢復通閱線上申請，但須落實防疫管理措施，將視狀況滾動檢討彈性調整。

屏縣府表示，針對縣轄管理的公有館舍、風景區、市場、流動夜市等研議配套措施，但擔心一旦開放可能產生亂象，因此會視狀況滾動檢討，原則上仍依照中央指引處理。

屏縣府文化處長吳明榮指出，屏東總圖因應疫情已閉館近2個月，適度鬆綁後13至26日設置單一窗口，只限通閱、預約取書與還書，民眾可以透過線上預約通閱書籍，於周二至周日上午9時至下午6時，至圖書館取書或還書。

另防疫期間推動閱讀箱免費寄送服務，仍持續至7月底，所借閱的書籍，館方皆以紫外線除菌機先行消毒，讓讀者可以安心享受閱讀。

至於縣府轄管風景區及景點部分，包括落山風風景區內的出火特別景觀區、海口港吹風看海地，都因工程進行在即，暫不開放；山川琉璃吊橋則因三地門端的工程尚未完成，暫不開放；縣轄內水域一律不開放，竹田無人機飛行場開放。

傳統市場與公有市場將要求各鄉鎮市公所善盡管理責任，落實防疫相關規定，另外包括墾丁大街、屏東夜市等的飲食攤位一律外帶、不內用，流動夜市必須自行推舉出管理人或管理單位，飲食攤一律外帶、不內用，落實防疫相關規定後，才准恢復營業。

縣府強調，雖然微解封，但防疫措施還是不能鬆懈，請民眾務必戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，縣府也會在人潮容易聚集的地點，例如墾丁大街、夜市等，加強派員宣導取締。