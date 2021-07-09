香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司因虧損及業務緊縮，《台灣蘋果日報》5月18日起停刊，投保勞保人數有757人，資遣逾300人，引發勞資糾紛，雙方協商破局，北市勞動局強制介入協商，今（9）日進行第1次會議，但仍無共識，擇期7月16日再舉行。

蘋果日報工會日前表示，依資方告知內容，5月16日為被資遣同事的最後工作日，17日後不用進公司，但仍會給付從17日起至5月底的薪資，6月1日起再加計他們依年資應得的預告工資薪資，並依照《勞基法》辦理應得的資遣費，但資方態度消極，工會強烈不滿，要求資方依法展開協商，不排除依法進行抗爭。

勞動局長陳信瑜表示，《台灣蘋果日報》5月17日向勞動局通報大量解僱，因工會對公司大量解僱程序及提出的資遣費方案有疑義，而引發勞資糾紛，經勞資雙方自主協商仍無法達成共識，因此北市勞動局強制介入，9日以視訊方式協助勞資進行強制協商。

陳信瑜說，她對今年這件媒體大量解僱及裁員事件，是高度關注，雖此次會議尚未達成共識，但勞資雙方仍有意願繼續協商，勞動局將持續協助，擇定7月16日舉行第2次會議，期許能達到勞資雙方共贏的局面。

「北市府今年6月7日率全國之先，第一個開辦勞資爭議線上調解的縣市！」陳信瑜說，此次勞動局處理《台灣蘋果日報》勞資協商的案子，也是創全國之先，成為全國第一個以視訊方式辦理強制協商會議的縣市。

陳信瑜說，隨著經濟型態的改變，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，勞動局一直站在維護勞工權益的立場，時常提醒資方應妥善處理勞資糾紛，當勞工權益有受損之虞，勞動局即適時介入協助調處。

最後，陳信瑜強調，雖現在新冠肺炎疫情仍處於三級警戒期間，但勞動局為維護勞工權益，仍透過視訊方式，強制協商會議，期望勞資雙方在不受場地限制下，仍能進行有效溝通。