馬來西亞女星黃詩棋有「大馬Angelababy」稱號，精緻臉蛋外還有超豐滿上圍，從2017年起擠身世界百大美女，人氣也水漲船高，先前還參與過電影《紅衣小女孩》；黃詩棋平日藉由做運動維持體態，最近大方分享瘦身影片，穿著低胸運動上衣隨便一動超巨雙球快炸出，害羞視角讓網友臉紅心跳。

黃詩棋出道多年，在戲劇方面有參與過不少作品演出，像是電影《紅衣小女孩》、《有完沒完》和《鳳皇傳》等，主演電視劇《瘋狂天后》和到大陸拍攝古裝劇《鶴唳華亭》，都有亮眼表現；而外型美豔動人的她，一度登上世界百大美女榜第57名，更從2017年至2020年都有入選，美貌年年獲肯定。

黃詩棋最近分享瘦身影片，穿著低胸運動上衣隨便一動超巨雙球快炸出。(圖/ 摘自黃詩棋IG)

而黃詩棋纖細完美體態靠著平日不鬆懈做運動維持，7日她也大方分享「追劇也能瘦的5個動作」，親自示範如何鍛鍊自己，更換上性感運動上衣拍教學影片；畫面中她對著鏡頭一步一步教，像是瘦手臂、練背肌、瘦側腰和練直角肩等，其中一個臥倒動作，超巨雙球壓地後都快炸出衣服，害羞視角簡直讓人忘了在做運動。

大票網友被黃詩棋驚人的身材電暈，紛紛大讚「看yumi也是可以心跳燃脂瘦下來」、「辣翻了」、「我不懂我在看哪裡」、「女神美的不得了」、「我的眼睛有鍛鍊到了」、「可以不要運動都這麼性感嗎？我覺得太誇張了」。