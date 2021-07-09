遊戲廠商智冠（5478）公告6月營收7.11億元，較上月成長30％，年增24％。第二季單季營收18.21億元，季增5％，今年上半年累計營收達35.58億元。智冠表示，6月營收成長主要原因為數位服務市場增溫，集團旗下網路廣告行銷及遊戲通路業務均有明顯上升，加上IP授權分成挹注，整體帶動營收表現顯著成長。

展望近期營運，智冠表示，子公司遊戲新幹線與弘煜科技聯合發行的國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》將在7月13日推出，該遊戲主要是改編還原自台灣二次元單機代表作，首波規劃千萬行銷規模，將會視後續遊戲上市狀況及玩家反應追加投放，預期將為智冠第三季營運打頭陣。

此外，遊戲新幹線今年也開啟東南亞服務，跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》已於6月下旬上線，此外，中華網龍自製手遊《吞食天地M》6月24日在中國率先開放官方APK版本讓玩家先行體驗，iOS版本也將陸續登場。智冠也表示，《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》、《黃易群俠傳M》等舊遊戲也規劃帶來多項更新及活動。

而智冠IP授權紫龍遊戲開發的手遊《天地劫》，本週已開放台港澳事前登錄活動，代表遊戲正式推出時間已近。該遊戲今年3月在中國大陸推出，相關IP授權分成在5月開始陸續認列，遊戲推出後，獲得不少好評，也更吸引許多年輕玩家加入體驗，擴大延伸IP影響力，後續隨著台灣及其他海外發行計畫相繼啟動，可望帶來更多市場機會。

智冠也表示，金融科技子公司藍新集團持續推動金流、物流全方位整合服務，受到疫情影響實體商店營運模式轉變，加速數位轉型與服務連結，帶動線上金流及物流配送服務需求增加，旗下藍新金流服務平台支援網路商店和所屬購物APP串接多元支付應用及商品物流配送，提供消費者多達10種以上的支付選擇，後續也將開放大宗寄倉的物流服務，讓商店僅需管理訂單與出貨，大幅提升營運效率。