5年婚姻告終！江宏傑宣布離婚「共同監護孩子」 福原愛首發聲致歉 陸網友祝賀

日本桌球天后福原愛爆出不倫，正式斷開和桌球好手江宏傑的5年婚姻，雙方共同擁有親子監護權，而曾經被日媒形容是妖怪大姑的江恆亘，在這段期間也悄悄將IG自我介紹改為「水落一定石出」，似乎是在向江宏傑信心喊話，如今弟弟江宏傑終於正式離婚，她也將自介改掉了。

江恆亘過去的自我介紹欄寫著：「繼續善良，永遠勇敢，水落一定石出」，現在隨著離婚結果出爐，也改為「教育」兩字，事實上，江恆亘原本和福原愛的關係十分密切，然而她卻遭日媒《週刊文春》報導指稱是「怪獸大姑」，一夕之間成為眾矢之的，讓她的心情大受影響。

據《ETtoday星光雲》報導，江恆亘當時心情低落，友人也為她抱不平，「畢竟當時被大眾誤會，有苦難言，只能往自己肚子裡吞。」但還是選擇低調為上，不公開澄清，「她覺得不要公開澄清讓事情延燒，所以當時選擇冷處理。」友人也表示，江恆亘私底下是很溫暖又關心人的大姊姊，「對工作人員永遠都笑笑的，就算心情不好。」

而在離婚當日，江宏傑也已經將IG個人介紹欄的「小愛的老公」重新修改，現在只剩下「桌球選手江宏傑」，「小小愛小小傑的爸」也變為「AILA & KOU 的爸」，徹底劃清和福原愛之間的關係，然而他的帳號「chiang111222」取自11月1日福原愛生日，2月22日自己的生日，目前還沒有更動。